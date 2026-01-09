Konjunktur 09.01.2026 14:59:39

Arbeitslosigkeit in den USA im Dezember sinkt

In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres gesunken.

Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet. Im November hatte die Quote bei revidiert 4,5 Prozent gelegen, nachdem zuvor ein Wert von 4,6 Prozent gemeldet worden war.

USA: Beschäftigung steigt im Dezember weniger als erwartet

Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Dezember weiter gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 50.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 70.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem wurde der November-Wert von einem Anstieg um ursprünglich 64.000 auf 56.000 nach unten revidiert.

USA: Löhne ziehen im Dezember an

In den USA hat sich das Lohnwachstum im Dezember wie erwartet beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten das im Durchschnitt so erwartet, nach einem Plus von revidiert 0,2 Prozent (zuvor 0,1 Prozent) im November.
Im Jahresvergleich legten die Löhne im Dezember um 3,8 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 3,6 Prozent erwartet worden.

