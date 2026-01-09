|Konjunktur
Arbeitslosigkeit in den USA im Dezember sinkt
USA: Beschäftigung steigt im Dezember weniger als erwartet
Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Dezember weiter gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 50.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 70.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem wurde der November-Wert von einem Anstieg um ursprünglich 64.000 auf 56.000 nach unten revidiert.
USA: Löhne ziehen im Dezember an
In den USA hat sich das Lohnwachstum im Dezember wie erwartet beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten das im Durchschnitt so erwartet, nach einem Plus von revidiert 0,2 Prozent (zuvor 0,1 Prozent) im November.
Im Jahresvergleich legten die Löhne im Dezember um 3,8 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 3,6 Prozent erwartet worden.
WASHINGTON (dpa-AFX)
