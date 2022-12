Arbeitsmarkt in Österreich weiter robust

Der Arbeitsmarkt in Österreich erweist sich weiter als äußert robust.

Mit 12. Dezember waren 333.389 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Selbst 2019, also vor der Coronapandemie, waren Mitte Dezember um 35.000 Menschen mehr ohne Job. Kurzarbeit spielt derzeit kaum noch eine Rolle, die Voranmeldungen für diese Woche betreffen 3.601 Beschäftigte, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte.

pro/kre