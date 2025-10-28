28.10.2025 12:32:38

Arbeitsmarktbarometer sinkt erstmals seit Februar

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Erstmals seit mehr als einem halben Jahr ist das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Oktober wieder gesunken. Der Frühindikator für die Stimmung auf dem deutschen Arbeitsmarkt gab um 0,2 Punkt nach, bleibt aber mit 100,3 Punkten noch leicht über der neutralen Marke von 100 Punkten und damit im positiven Bereich, teilte das IAB in Nürnberg mit. Die Bundesagentur für Arbeit wird an diesem Donnerstag ihre Oktober-Statistik bekanntgeben.

Das Arbeitszeitbarometer setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Arbeitslosigkeit und Beschäftigung. Bei der Arbeitslosigkeit gab es im Oktober ein kleines Minus von 0,1 Punkten auf 100,4 Punkte. Die Beschäftigungskomponente sank um 0,3 Zähler auf 100,2 Punkte.

"Die Phase steigender Arbeitslosigkeit ist vorbei. Aber die Zeit steigender Beschäftigung auch", sagte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB. Die Frage sei also: Ist das Glas halbvoll oder halbleer?

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein seit November 2008 bestehender Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert./dm/DP/nas

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
