Arbeitsminister der G7 treffen sich in Wolfsburg

WOLFSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seine Kolleginnen und Kollegen aus den sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) für Dienstag zu einer Tagung nach Wolfsburg eingeladen. Es soll in der VW-Stadt (Volkswagen (VW) vz) vor allem um den Wandel in der industriellen Arbeitswelt gehen.

Heil forderte vorab, die Umbrüche - angetrieben vor allem durch Digitalisierung, Elektrifizierung und Klimaschutz-Technologien - müssten sozial gerecht ablaufen. Dafür seien beispielsweise regelmäßige Angebote zur Fort- und Weiterbildung nötig, auch für formal geringer qualifizierte Beschäftigte.

Diskutiert werden dürften außerdem die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie Maßnahmen der G7-Staaten zur Integration Geflüchteter in die nationalen Arbeitsmärkte. Auch über Arbeitsschutzstandards in internationalen Lieferketten und über Gesundheit am Arbeitsplatz wollen die Fachpolitikerinnen und -politiker zusammen mit EU-Sozial- und -Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit sprechen.

Am Nachmittag (16.00 Uhr) ist eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen geplant./jap/DP/stw