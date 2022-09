Arbeitsminister Heil: Weiterbildungsstrategie wird neu ausgerichtet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat eine Neuausrichtung ihrer gemeinsam mit den Sozialpartnern verfolgten Nationalen Weiterbildungsstrategie angekündigt. "Ziel ist, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen im Wandel leisten können", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Es gehe um Anpassungsqualifizierung, Höherqualifizierung oder wenn nötig komplette Umschulung. Heil erklärte, noch in diesem Jahr wolle er einen Gesetzentwurf zur Neuordnung der Instrumente zur Förderung beruflicher Weiterbildung vorlegen. Auch sollten die Instrumente des Qualifizierungschancengesetzes entbürokratisiert und weitere geschaffen werden.

Heil kündigte unter anderem eine "Offensive für das Thema Ausbildung, ein Qualifizierungsgeld im kommenden Jahr sowie eine neue Bildungszeit und Bildungsteilzeit an. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) kündigte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zur Fortführung und Weiterentwicklung der Weiterbildungsstrategie den Start einer "Exzellenzinitiative berufliche Bildung" an. "Fach- und Arbeitskräfte werden heute händeringend gesucht, und zugleich stehen wir vor großen Transformationsprozessen", sagte sie. "Wir brauchen die Menschen, die diese dringend notwendigen Veränderungen buchstäblich in die Hände nehmen."

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, mahnte bei der Pressekonferenz, die Förderung von Weiterbildung müsse "flexibler, effizienter und zielgerichteter" werden. "Sie muss dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht wird, und in der Form, in der sie benötigt wird." Vielfach kenne man die konkreten Bedarfe aber noch gar nicht. Nötig seien "individuell passgenaue Lösungen, die wir gemeinsam in Netzwerken vor Ort entwickeln müssen". Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) benötigten hierbei Unterstützung.

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, nannte es in einer Mitteilung "eine gute Nachricht, dass die 2019 von der Bundesregierung initiierte Nationale Weiterbildungsstrategie unter Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner fortgesetzt wird". Der ZDH sehe es besonders positiv, dass sich die Strategie auf die ökologische und digitale Transformation in den Betrieben fokussiere und darauf, die Höhere Berufsbildung zu stärken, das Aufstiegs-Bafög auszubauen und die Weiterbildung zu digitalisieren.

