Arbeitsministerium will Tarifeinheitsgesetz nicht ändern

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesarbeitsministerium sieht nach Angaben einer Sprecherin ungeachtet des fortdauernden Streiks der Lokführergewerkschaft GDL bei der Bahn "keinen Änderungsbedarf" für das umstrittene Tarifeinheitsgesetz. "Das Tarifeinheitsgesetz muss nicht bei der Bahn geändert werden und es muss auch sonst aus Sicht des Ministeriums nicht geändert werden", sagte eine Ministeriumssprecherin bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage.

"Es war ja nie dafür vorgesehen, Streiks zu verhindern, sondern Kooperationen von Gewerkschaften zu ermöglichen", erklärte sie zur Begründung. Das habe auch bisher "eigentlich sehr gut geklappt, selbst innerhalb der Bahn hat das lange Zeit geklappt".

Unter anderem die Grünen hatten angesichts des Streiks gefordert, das Tarifeinheitsgesetz wieder abzuschaffen. Die Regelung verschärfe die Auseinandersetzungen in Unternehmen wie der Bahn, hatte Fraktionschef Anton Hofreiter im RBB gesagt. "Wir sind als Bundesrepublik viele Jahrzehnte gut ohne dieses Gesetz ausgekommen, und wenn man die Erfahrung macht, dass ein Gesetz das Gegenteil bewirkt von dem, was man eigentlich wollte, dann sollte man einfach so ein Gesetz aufheben." Man könne auch ein beschlossenes Gesetz schlichtweg wieder streichen.

