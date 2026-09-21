Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|
21.09.2026 07:00:13
Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio.
|
Arbonia AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
Arbon, 21. September 2026 – Arbonia hat das ehemalige Corporate Center in Arbon (CH), das heute als voll vermietetes Business Center genutzt wird, für ca. CHF 21 Millionen veräussert. Mit der Transaktion setzt das Unternehmen die bereits kommunizierte Strategie zur Veräusserung nicht mehr betriebsnotwendiger Immobilien konsequent um.
Im Zuge der Fokussierung auf das operative Kerngeschäft überprüft Arbonia ihr Immobilienportfolio laufend. Dabei hat das Unternehmen mehrere Liegenschaften identifiziert, die aufgrund betrieblicher Optimierungen, für den operativen Betrieb nicht mehr erforderlich sind. Das ehemalige Corporate Center in Arbon, das heute als Business Center vollständig an Dritte sowie an Arbonia vermietet ist, bildet den ersten wesentlichen Schritt dieser Entwicklung. Mit dem erfolgreichen Verkauf werden gebundene Mittel freigesetzt und die finanzielle Flexibilität weiter gestärkt.
Nach nahezu 20 Jahren Nutzung seit der Errichtung des damaligen Corporate Centers im Jahr 2007 hat Arbonia die Liegenschaft veräussert. Der Verkauf wurde vom Verwaltungsrat genehmigt; der Kaufvertrag ist unterzeichnet und die Transaktion vollzogen.
Kontakt
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Arbonia AG
|Amriswilerstrasse 50
|9320 Arbon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 447 41 41
|E-Mail:
|holding@arbonia.com
|Internet:
|www.arbonia.com
|ISIN:
|CH0110240600
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2401908
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2401908 21.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arbonia AG
|
07:00
|Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio. (EQS Group)
|
07:00
|Arbonia is selling its former corporate centre for approx. CHF 21 million (EQS Group)
|
07.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in Zürich: SPI fällt am Montagmittag zurück (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
04.09.26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Handel in Zürich: SPI beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Arbonia AG
Aktien in diesem Artikel
|Arbonia AG
|4,99
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX könnte fester starten -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX könnte zum Auftakt eine leichte Erholung bevor stehen. Der DAX dürfte sich zum Auftakt etwas stabilisieren. Die Aktienmärkte in Asien zeigen mehrheitlich Gewinne.