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21.09.2026 07:00:13

Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio.

Arbonia AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio.

21.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Arbon, 21. September 2026 – Arbonia hat das ehemalige Corporate Center in Arbon (CH), das heute als voll vermietetes Business Center genutzt wird, für ca. CHF 21 Millionen veräussert. Mit der Transaktion setzt das Unternehmen die bereits kommunizierte Strategie zur Veräusserung nicht mehr betriebsnotwendiger Immobilien konsequent um.

Im Zuge der Fokussierung auf das operative Kerngeschäft überprüft Arbonia ihr Immobilienportfolio laufend. Dabei hat das Unternehmen mehrere Liegenschaften identifiziert, die aufgrund betrieblicher Optimierungen, für den operativen Betrieb nicht mehr erforderlich sind. Das ehemalige Corporate Center in Arbon, das heute als Business Center vollständig an Dritte sowie an Arbonia vermietet ist, bildet den ersten wesentlichen Schritt dieser Entwicklung. Mit dem erfolgreichen Verkauf werden gebundene Mittel freigesetzt und die finanzielle Flexibilität weiter gestärkt.

Nach nahezu 20 Jahren Nutzung seit der Errichtung des damaligen Corporate Centers im Jahr 2007 hat Arbonia die Liegenschaft veräussert. Der Verkauf wurde vom Verwaltungsrat genehmigt; der Kaufvertrag ist unterzeichnet und die Transaktion vollzogen.

Wie bereits mit den Halbjahresergebnissen 2026 kommuniziert, lag für die Liegenschaft ein Kaufangebot vor. Arbonia hat das zuletzt vorliegende Angebot von zirka CHF 21 Mio. angenommen. Gleichzeitig hat Arbonia einen Mietvertrag über fünf Jahre mit einer einseitigen Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre abgeschlossen. Die Transaktion führt künftig zu höheren Mietaufwendungen, welche als IFRS 16 Leasingverbindlichkeiten bilanziert werden, setzt jedoch gleichzeitig erhebliche liquide Mittel frei.

Damit bleibt Arbonia am Standort präsent und wird die heutigen Büroflächen weiterhin als Mieterin nutzen. Mit der Veräusserung setzt das Unternehmen die Optimierung seines Immobilienportfolios sowie die Fokussierung auf das operative Kerngeschäft konsequent fort.

Kontakt
Fabienne Zürcher
Head Corporate Communications & Investor Relations
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@arbonia.com


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Arbonia AG
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 447 41 41
E-Mail: holding@arbonia.com
Internet: www.arbonia.com
ISIN: CH0110240600
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2401908

 
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2401908  21.09.2026 CET/CEST

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