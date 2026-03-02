Arbor Realty Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arbor Realty Trust hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 313,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arbor Realty Trust 335,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,560 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,21 Milliarden USD – eine Minderung um 15,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at