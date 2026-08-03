Arbor Realty Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arbor Realty Trust hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 292,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 301,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at