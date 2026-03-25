Arbutus Biopharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arbutus Biopharma stellte am 23.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,12 Prozent auf 1,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Arbutus Biopharma 1,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,170 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,380 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Arbutus Biopharma in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 128,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,08 Millionen USD im Vergleich zu 6,17 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at