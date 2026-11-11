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11.11.2026 06:31:29
Arbutus Biopharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Arbutus Biopharma hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,040 USD je Aktie vermeldet.
Arbutus Biopharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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