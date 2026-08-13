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13.08.2026 06:31:29
Arbutus Biopharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Arbutus Biopharma hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,0 Millionen USD – eine Minderung von 90,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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