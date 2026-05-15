Arbutus Biopharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arbutus Biopharma hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10077,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 179,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at