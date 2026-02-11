|
11.02.2026 06:31:28
ARC Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ARC Finance hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ARC Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 76,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 66,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
