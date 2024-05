ARC Finance präsentierte Quartalsergebnisse

ARC Finance äußerte sich am 29.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 45,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ARC Finance ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 92,42 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 69,16 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at