ARC Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ARC Finance hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 18,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at