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13.08.2026 06:31:29
ARC Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ARC Finance hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz lag bei 18,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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