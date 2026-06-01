ARC Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ARC Finance hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat ARC Finance mit einem Umsatz von insgesamt 56,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 54,41 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,040 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 280,86 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 232,96 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at