Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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28.05.2026 17:58:00
Arc G3: Intel bringt Panther-Lake-Ableger für Gaming-Handhelds
Arc statt Core: Die Prozessorbaureihe G3 betont schon im Namen ihren Gaming-Fokus. Technisch sind die CPUs eng mit bisherigen Panther-Lake-Varianten verwandt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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