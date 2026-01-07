|
07.01.2026 06:31:28
Arc Land Sakamoto gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Arc Land Sakamoto hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,11 JPY gegenüber 55,63 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 89,48 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arc Land Sakamoto 82,56 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
