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14.10.2026 06:31:29
Arc Land Sakamoto gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Arc Land Sakamoto hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 53,32 JPY. Im letzten Jahr hatte Arc Land Sakamoto einen Gewinn von 46,32 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Arc Land Sakamoto mit einem Umsatz von insgesamt 98,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,95 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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