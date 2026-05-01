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01.05.2026 06:31:29
ARC Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ARC Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 1,42 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ARC Resources 1,14 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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