ARC Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ARC Resources präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,690 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,64 Prozent auf 1,95 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at