ArcBest: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ArcBest hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ArcBest noch ein Gewinn pro Aktie von 4,23 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,41 Prozent auf 1,05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at