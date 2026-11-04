ArcBest Corp Net Income Rises In Q3, Revenue Up

(RTTNews) - ArcBest Corp. (ARCB) said Wednesday that its third-quarter income rose from the same period last year, helped by strong performance in its Asset-Light division. Revenue also came in higher than the year-ago quarter.

The American transport and logistics company reported net income of $51.65 million, or $2.30 per share, in the third quarter, up from $39.27 million, or $1.72 per share, in the year-ago period. Adjusted income was $58.7 million or $2.62 per share in the three months, compared to $33.4 million or $1.46 per share in the previous-year quarter.

During the third quarter, revenue came in at $1.2 billion, higher than last year's revenue of $1.0 billion.

On the NASDAQ, ARCB ended Tuesday's trading at $134.48, up $3.52 or 2.7 percent. In after-hrs trading, the stock is at $134.48.00.