ArcBest hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ArcBest hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ArcBest 1,21 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at