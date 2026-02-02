ArcBest legte Quartalsergebnis vor

ArcBest hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,89 Prozent auf 972,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahr waren 7,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,01 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at