ArcBest stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ArcBest stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ArcBest ein Ergebnis je Aktie von 0,130 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent auf 998,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 967,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at