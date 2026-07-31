ArcBest stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ArcBest hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

ArcBest vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,18 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at