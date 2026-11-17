Arcee Industries äußerte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10031,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at