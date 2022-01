Arcelik AS Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arcelik AS Un präsentierte am 26.01.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,452 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arcelik AS Un ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet.

Arcelik AS Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,452 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,58 Milliarden USD geschätzt worden war.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,67 USD gegenüber 2,85 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 8,94 Prozent auf 5,03 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Arcelik AS Un 5,52 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD und einen Umsatz von 5,46 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at