Arcelik AS Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arcelik AS Un hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,730 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Arcelik AS Un ein Ergebnis je Aktie von 0,420 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,24 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 13,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,248 USD und einen Umsatz von 12,27 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at