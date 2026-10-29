Arcelik AS Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arcelik AS Un hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,96 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,81 Prozent zurück. Hier wurden 2,90 Milliarden USD gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at