Arcelik informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arcelik präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Arcelik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,13 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,03 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arcelik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 144,66 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 127,19 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 13,730 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,78 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 523,93 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 428,55 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

