Arcelik präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arcelik lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,18 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,380 TRY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 138,97 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,45 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at