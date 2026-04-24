Arcelik veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arcelik hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,77 TRY. Im Vorjahresquartal waren -2,700 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Arcelik 130,27 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 109,12 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at