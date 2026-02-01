Arcellx Aktie
Arcellx Director Sells 6,000 Shares for $450,000
On Jan. 20, 2026, Director David Charles Lubner executed the exercise and immediate sale of 6,000 shares of Arcellx, Inc. (NASDAQ:ACLX) common stock for a total transaction value of approximately $450,000, as disclosed in a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($75.00); post-transaction value based on the closing price of Jan. 20, 2026 ($72.17).
