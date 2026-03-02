Arcellx Aktie

WKN DE: A3DEJC / ISIN: US03940C1009

02.03.2026 14:00:05

Arcellx President Sells $10 Million Worth of Shares After Acquisition Announcement

Rami Elghandour, President of Arcellx (NASDAQ:ACLX), sold 89,916 shares for approximately $10.24 million on Feb. 27, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($113.92); post-transaction value based on Feb. 27, 2026 market close ($113.79). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
