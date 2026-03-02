Arcellx Aktie
WKN DE: A3DEJC / ISIN: US03940C1009
|
02.03.2026 14:00:05
Arcellx President Sells $10M Worth of Shares After Acquisition Announcement
Rami Elghandour, President of Arcellx (NASDAQ:ACLX), sold 89,916 shares for approximately $10.24 million on Feb. 27, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($113.92); post-transaction value based on Feb. 27, 2026 market close ($113.79). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arcellx Inc Registered Shs
Analysen zu Arcellx Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arcellx Inc Registered Shs
|113,79
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.