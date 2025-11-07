Arcellx veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arcellx hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,99 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arcellx ein EPS von -0,480 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 80,98 Prozent auf 5,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at