ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M6U2 / ISIN: LU0323134006

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07.09.2026 06:00:10

ArcelorMittal faces green steel price test at flagship low-carbon plant

Company has ‘no real visibility’ over whether its new electric-arc furnace will be able to pass on added costs to buyersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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