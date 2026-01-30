Arch Biopartners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Arch Biopartners hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at