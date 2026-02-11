Arch Capital Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Arch Capital Group hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,35 USD, nach 2,42 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arch Capital Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,60 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 11,19 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,21 Prozent auf 19,43 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

