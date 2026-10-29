Arch Capital Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arch Capital Group lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,56 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,93 Prozent zurück. Hier wurden 4,43 Milliarden USD gegenüber 4,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at