Arch Capital Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Arch Capital Group hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,88 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,61 Prozent auf 4,36 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at