Arch Capital Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arch Capital Group äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,98 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arch Capital Group 4,55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at