Arch Capital Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arch Capital Group lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,23 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 4,47 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 11,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arch Capital Group 5,05 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at