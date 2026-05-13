Archean Chemical Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Archean Chemical Industries ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Archean Chemical Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,33 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,01 Milliarden INR – eine Minderung von 12,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,46 Milliarden INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,66 INR beziffert, während im Vorjahr 13,13 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,97 Prozent auf 10,81 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at