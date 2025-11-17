|
Archean Chemical Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Archean Chemical Industries gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Archean Chemical Industries ein EPS von 1,28 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,02 Prozent auf 2,33 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
