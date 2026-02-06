Archean Chemical Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Archean Chemical Industries lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,92 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,89 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,55 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at