Archelon Natural Resources Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Archelon Natural Resources Registered B hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,160 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Archelon Natural Resources Registered B ein Ergebnis je Aktie von -0,200 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at