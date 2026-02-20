|
20.02.2026 06:31:28
Archelon Natural Resources Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Archelon Natural Resources Registered B hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,160 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Archelon Natural Resources Registered B ein Ergebnis je Aktie von -0,200 SEK vermeldet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
